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  3. 16 Haziran 2017 08:15

8 aylık hamile karısını bıçaklayarak öldürdü

Bilecik’te tartıştığı 8 aylık hamile karısını bıçaklayarak öldüren uzaklaştırması olan koca, 155'i arayarak kendini ihbar etti.

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Sakaryada Suriyeli gerginliği
Sakaryada Suriyeli gerginliği
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Erdoğandan ABDye sert tepki
Erdoğandan ABDye sert tepki
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Erdoğandan ABDye sert tepki
Erdoğandan ABDye sert tepki
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İngilterede kül olan binada yaşayan Türk dehşeti anlattı
İngilterede kül olan binada yaşayan Türk dehşeti anlattı
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Kız kardeşini öldürmekten aranan Erhan Timuroğlu galeriyi taradı
Kız kardeşini öldürmekten aranan Erhan Timuroğlu galeriyi taradı
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Şehide veda: Cumhurbaşkanı Erdoğan da oradaydı
Şehide veda: Cumhurbaşkanı Erdoğan da oradaydı