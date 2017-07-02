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  3. 02 Temmuz 2017 13:15

8 bin Suriyeli Türkiyeye geri döndü

Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Ramazan Bayramını geçirmek için ülkelerine giden Suriyelilerden 8 bini Türkiye'ye döndü.

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Yarış esnasında aracı yanan ünlü rallici Burcu Çetinkaya Bucak o anları anlattı
Yarış esnasında aracı yanan ünlü rallici Burcu Çetinkaya Bucak o anları anlattı
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Her şey 5 dakika içinde oldu
Her şey 5 dakika içinde oldu
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Ölüm, baba ve oğlunu doğum gününde ayırdı
Ölüm, baba ve oğlunu doğum gününde ayırdı
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Matbaa mürekkepleri fabrikası alev alev yandı
Matbaa mürekkepleri fabrikası alev alev yandı
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Belediye başkanının makam odasına kadar girdiler!
Belediye başkanının makam odasına kadar girdiler!
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Bıçaklanan iki kardeş metrelerce yürüdükten sonra yere yığıldı
Bıçaklanan iki kardeş metrelerce yürüdükten sonra yere yığıldı