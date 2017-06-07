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  3. 07 Haziran 2017 20:15

8 çocuğuna ve hasta eşine bakıyor

Batman’da 42 yaşındaki Semire Özdemir evlere temizliğe giderek 8 çocuğuna ve behçet hastası olan eşine bakıyor.

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Şehit askere uğurlama töreni
Şehit askere uğurlama töreni
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanını kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanını kabul etti
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Sinopta eşi tarafından öldürülen genç toprağa verildi
Sinopta eşi tarafından öldürülen genç toprağa verildi
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Meclis'te 'DEAŞ' kavgası
Meclis'te 'DEAŞ' kavgası
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Kamyoncu ile motosikletlinin ağız dalaşı kamerada
Kamyoncu ile motosikletlinin ağız dalaşı kamerada
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Parmak delmeden kanda anlık glikoz ölçümü yapılabiliyor
Parmak delmeden kanda anlık glikoz ölçümü yapılabiliyor