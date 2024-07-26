Anasayfa Video Galeriler Gündem 8 gün önce kaybolan kadının cesedi bulundu 8 gün önce kaybolan kadının cesedi bulundu 26 Temmuz 2024 Cuma Saat: 11:42 Bursa'nın Gemlik ilçesinde 8 gündür kayıp olarak aranan 72 yaşındaki kadının, derede cansız bedeni bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66a36160d510e5f7b103a873" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Komşu kavgasında şoke eden görüntüler: Yaşlı kadını yumrukla yere serdi Sahil Güvenlik ile mülteciler arasında silahlı çatışma: Asos sahili karıştı İstanbul'da yangın: 2 genç ateşe verip kaçtı Türkiye'nin Maldivleri Salda'nın son hali içler acısı Son seçim anketi sonuçları geldi... Ünlü anketçi canlı yayında açıkladı Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı Yine terör halayı: 3 kişi paketlendi 41 ilde ''çocuk müstehcenliği'' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var Yağış ve fırtına Antalya'yı fena vurdu: Turizm başkenti sular altında