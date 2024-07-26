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  4. 8 gün önce kaybolan kadının cesedi bulundu

8 gün önce kaybolan kadının cesedi bulundu

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 8 gündür kayıp olarak aranan 72 yaşındaki kadının, derede cansız bedeni bulundu.

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