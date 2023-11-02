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8 katlı bina halatla çekerek yıktılar

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Hatay’ın Antakya ilçesinde 8 katlı bina iş makinesiyle halatla çekilerek yıkıldı. Binanın yerle bir olduğu anlarsa kameraya yansıdı.

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