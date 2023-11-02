Anasayfa Video Galeriler Gündem 8 katlı bina halatla çekerek yıktılar 8 katlı bina halatla çekerek yıktılar 02 Kasım 2023 Perşembe Saat: 12:55 Güncelleme: 02 Kasım 2023 Perşembe 12:55 Hatay’ın Antakya ilçesinde 8 katlı bina iş makinesiyle halatla çekilerek yıkıldı. Binanın yerle bir olduğu anlarsa kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6543720b35b01b48005f9c93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hamas, İsrail zırhlılarını böyle imha etti Uluslararası Comanchero çetesi İstanbul'da çökertildi Hamas, İsrail'in iki tankını böyle imha etti Gazze'de kilometrelerce uzunluktaki tüneller böyle görüntülendi Görüntüler Türkiye'den! Kasım ayında deniz, kum ve güneş keyfi! Orhan Pamuk komşularıyla mahkemelik oldu 2. el piyasası karışacak: 640 milyar TL'lik ikinci el araçlar satışta! AK Parti'nin İstanbul adayı Bakan Yerlikaya mı ? İstanbul'da tefecilerin villasına baskın