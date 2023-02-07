Anasayfa Video Galeriler Gündem 8 katlı bina iskambil kağıdı gibi yıkıldı! O anlar kamerada! 8 katlı bina iskambil kağıdı gibi yıkıldı! O anlar kamerada! 07 Şubat 2023 Salı Saat: 23:20 Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem Adana'da da büyük yıkıma yol açarken Adana'da 8 katlı bir binanın yıkılma anı saniye saniye kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63e2b2838d4ccd471f319c77" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İmamoğlu kabusu yaşayan Hatay'da sıfır noktasında Bir babanın feryadı: Beni çıkartırsanız çocuklarımın yerini gösterebilirim Korkunç anlar: Deprem felaketi otobüs terminalinde böyle hissedildi 24 saat sonra gelen mucize! Ailesiyle birlikte enkaz altında kalan minik Arda kurtarıldı Eski milli futbolcu Gökhan Zan Hatay'dan canlı yayın açtı: Hatay kaderine terk edilmiş! 4 katlı otel 10'dan fazla kişiye mezar oldu Hatay'ın son hali içler acısı! Havadan görüntülendi Deprem bölgesinde deniz taştı! Sokaklar sular altında Sibirya değil Türkiye! Kar kalınlığı 3 metreyi aştı; araçlar kayboldu