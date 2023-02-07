8 katlı bina iskambil kağıdı gibi yıkıldı! O anlar kamerada!

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem Adana'da da büyük yıkıma yol açarken Adana'da 8 katlı bir binanın yıkılma anı saniye saniye kameralara yansıdı.

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