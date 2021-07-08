Anasayfa Video Galeriler Gündem 8 milyon euro ile kaçan Yasemin, Antalya'da mı? 8 milyon euro ile kaçan Yasemin, Antalya'da mı? 08 Temmuz 2021 Perşembe Saat: 16:55 Almanya'da çalıştığı para dağıtım şirketinden 8 milyon lira çaldığı iddia edilen 28 yaşındaki Yasemin G.'nin Antalya'da olduğu, estetik ameliyatla kendisini tanınmayacak hale getirdiği iddia edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60e703d4bf970c018e05f953" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kocasından boşanmak isteyen genç kadın sağ bacağını kaybetti Foça'da korkutan orman yangını Rus savaş uçakları havalandı haberi, basın toplantısını yarıda kesti Valilikten BBP'li yöneticinin ters kelepçeli gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama İki liderin basın toplantısında savaş uçağı alarmı Aylık 7 bin lira maaşla çalışacak personel bulamıyorlar Şenol Güneş ve Tümer Metin arasında gergin anlar! ''İnsafsızlık yapma yahu'' İmamoğlu Kanal İstanbul'un geçeceği gizli cennete gidip uyardı Tosuncuk 640 bin dolarlık süper lüks aracının akibeti belli oldu