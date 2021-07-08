8 milyon euro ile kaçan Yasemin, Antalya'da mı?

Almanya'da çalıştığı para dağıtım şirketinden 8 milyon lira çaldığı iddia edilen 28 yaşındaki Yasemin G.'nin Antalya'da olduğu, estetik ameliyatla kendisini tanınmayacak hale getirdiği iddia edildi.

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