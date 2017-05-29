  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 29 Mayıs 2017 20:15

8 odalı sığınak böyle imha edildi!

Bitlis’te güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyonlarda tespit edilen 8 sığınak, içindeki malzemelerle birlikte kullanılamaz hale getirildi.

Video Galeri
Paramparça olan araçtan sağ kurtuldu
Paramparça olan araçtan sağ kurtuldu
Video Galeri
Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı!
Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı!
Video Galeri
Adıyamanda otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı
Adıyamanda otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı
Video Galeri
İzmirde sel suları araçları sürükledi!
İzmirde sel suları araçları sürükledi!
Video Galeri
İzmirde yağış kabusa dönüştü
İzmirde yağış kabusa dönüştü
Video Galeri
Mekkede hacıların kullanımı için 18 bin araç tahsis edildi
Mekkede hacıların kullanımı için 18 bin araç tahsis edildi