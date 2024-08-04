8 terörist daha etkisiz hale getirildi

Mehmetçik'in terörle hem yurtiçi hem de yurtdışı operasyonları hızla sürerken, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarda eli kanlı bölücü terör örgütü mensubu 8 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

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