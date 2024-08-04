Anasayfa Video Galeriler Gündem 8 terörist daha etkisiz hale getirildi 8 terörist daha etkisiz hale getirildi 04 Ağustos 2024 Pazar Saat: 14:41 Güncelleme: 04 Ağustos 2024 Pazar 14:41 Mehmetçik'in terörle hem yurtiçi hem de yurtdışı operasyonları hızla sürerken, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarda eli kanlı bölücü terör örgütü mensubu 8 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66af68fddc8687722c063153" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Konya'da faciadan dönüldü: Aynı nokta ikinci kez çöktü TRT Spor'da canlı yayında bir olimpiyat ayıbı daha Tarihçiler bu noktaya Dünyanın Göbeği diyor... İşte Türkiye'nin gizli zenginliği Terör gazisi biyonik eliyle hayata tutundu Bankacılığı bırakıp baba evinde kendi işinin patronu oldu Plajda can pazarı: 5 kişiden 2'si hayatını kaybetti Yolcu otobüsü devrildi, ölü ve yaralılar var Türkiye'nin yeşil lezzetinde erken hasat: Tarlada 10 TL, markette 40 TL Karadeniz'in Antalyasına tatilci akını: Plajlar dolup taştı