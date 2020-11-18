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  3. 18 Kasım 2020 17:00

8 terörist kazdıkları çukurda öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızmak için tünel kazan 8 PKK/YPG'li teröristin kazdıkları çukurda etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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