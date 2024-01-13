Anasayfa Video Galeriler Gündem 8 yaşındaki çocuk ailesini ölümden kurtardı 8 yaşındaki çocuk ailesini ölümden kurtardı 13 Ocak 2024 Cumartesi Saat: 09:55 Güncelleme: 13 Ocak 2024 Cumartesi 09:55 Samsun'da evlerinde çıkan yangını fark eden 8 yaşındaki çocuk ailesini uyandırıp ölümden kurtarırken, komşuya gidip yardım istedi. Yangında 1'i çocuk 3 kişi dumandan etkilenerek hastanelik oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65a233f12293bf8bf70b1a07" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Şehit Müslüm Özdemir'in ailesi depremzede çıktı, aileye acı haber çadırda verildi.. Irak'ın kuzeyine hava harekatı; 29 hedef imha edildi Şafak vakti dev operasyon: 113 zanlı gözaltında! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 10 aracın karıştığı 3 kaza: 3 yaralı Sosyal medyada şehit paylaşımı operasyonu Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor: Otomatik pilot özelliğini açıp direksiyon başında uyudu İstanbul'da dehşet! Gözü dönmiş erkek, eşini yerde sürükledi Antalya'da kaybolan Rus kadın ölü bulundu MİT, PKK'nın sözde sorumlusunu paketledi! Türkiye'ye getirildi