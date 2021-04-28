Anasayfa Video Galeriler Gündem 8 yıl önce kaybolan kadın için kan donduran iddia 8 yıl önce kaybolan kadın için kan donduran iddia 28 Nisan 2021 Çarşamba Saat: 17:26 8 yıl önce kaybolan 4 çocuk annesi kadını arayan Müge Anlı'nın programında kan donduran bir iddia ortaya atıldı. Yayına bağlanan bir kişi, kadının öldürüldüğünü, cesedinin mavi bir varile konulup Kızılırmak'a atıldığını ileri sürdü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60897079af8e2903d05923f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yoldan geçen 8 yaşındaki çocuk kurşunların hedefi oldu Meral Akşener, Erdoğan'a ''minnoş'' dedi Tam kapanma için yeni düzenleme geliyor FETÖ firarisi Hakan Şükür, Emre Belözoğlu'nu işaret etti! İntihar eden kadını battaniye geren vatandaşlar kurtardı! İstanbul metrosunda arıza sonrası yoğunluk yaşandı Tepe Emlak Yatırım çalışanlarının yüzde 53'ünü kadınlar oluşturuyor Fatih Altaylı canlı yayında alkol yasağını böyle ''ti''ye aldı Tam kapanma öncesi İstanbul’dan kaçış başladı