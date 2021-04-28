8 yıl önce kaybolan kadın için kan donduran iddia

8 yıl önce kaybolan 4 çocuk annesi kadını arayan Müge Anlı'nın programında kan donduran bir iddia ortaya atıldı. Yayına bağlanan bir kişi, kadının öldürüldüğünü, cesedinin mavi bir varile konulup Kızılırmak'a atıldığını ileri sürdü.

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