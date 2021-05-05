Anasayfa Video Galeriler Gündem 8 yıl sonra bir ilk! Mısır ile Türkiye arasında görüşme başladı 8 yıl sonra bir ilk! Mısır ile Türkiye arasında görüşme başladı 05 Mayıs 2021 Çarşamba Saat: 19:46 Mısır Dışişleri Bakanlığı, Kahire'ye giden Türk heyeti ile Mısır tarafı arasındaki görüşmelerin başladığını bildirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6092cbcd5ab0456c13505003" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR A Haber, vatandaşla göz göre göre dalga geçti! Ablasını döven eniştesini bu sözlerden dolayı öldürmüş! Mersin'de kaldırımda oturan kişiye silahlı saldırı! AK Parti'den CHP için skandal paylaşım! Markete çocuklarıyla gidenlere ceza yağdı Rus kadınların cami karşısı sporu İslam dünyasını ayağa kaldırdı! Pırlanta yüzüklerini yanlışlıkla çöpe atınca... ''MHP'li ismin hakaret ettiği spiker Ebru Baki'den özür dilemeli'' Çilingirlerden kritik uyarı: ''7 Mayıs'tan sonra anahtarınızı kaybetmeyin!''