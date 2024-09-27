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  4. 8 yıldır aranan firari, markette yakalandı

8 yıldır aranan firari, markette yakalandı

Bursa'da 8 yıldır kaçan ve hakkında 21 yıl 10 ay hapis cezası bulunan kadın hırsız, eşinin tek olarak çekilmiş fotoğrafı yüzünden yakayı ele verdi.

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