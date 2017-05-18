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  3. 18 Mayıs 2017 08:45

80 yaşında!.. Atık kağıt toplayarak yaşamaya çalışıyor!

ANKARA'da yaşamını tek başına sürdüren 3 çocuk babası 80 yaşındaki Abdullah Yemre, her akşam 3 saat atık kağıt toplayarak geçimini sağlamaya çalıştığını söyledi.

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