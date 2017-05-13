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  3. 13 Mayıs 2017 12:15

80 yaşındaki dedenin galibiyet sevinci

Kayserispor'un Atiker Konyaspor'a karşı aldığı 2-1'lik skorun ardından oyun havasına eşlik eden 80 yaşındaki dedenin görüntüleri kameralara yansıdı.

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