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  3. 09 Ekim 2019 09:05

800 polisle şafak operasyonu: 74 gözaltı kararı

Adana merkezli 5 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda 74 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 800 polisin katıldığı operasyonda polis ile cezaevi müdürü de gözaltına alındı.

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