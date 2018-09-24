80’lik ninelerin okuma azmi: Balkonu sınıfa çevirdiler
24 Eylül 2018 15:55
80’lik ninelerin okuma azmi: Balkonu sınıfa çevirdiler
Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesinde bir araya gelen 4 nine, ilerleyen yaşlarına rağmen balkonu sınıfa çevirerek okuma yazma öğreniyor. Çeşitli sebeplerle çocukluklarında okula gidemeyen nineler, hayallerini gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyor. "Okumanın yaşı yoktur" sözünü somutlaştıran 88 yaşındaki Azime Karayel, 85 yaşındaki Hayriye Ertürk, 78 yaşındaki Nevriye Songül ve 74 yaşındaki...