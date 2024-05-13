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  4. 81 il ''çember''e alındı: Binlerce gözaltı var

81 il ''çember''e alındı: Binlerce gözaltı var

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde düzenlenen 'Çember-18' operasyonları kapsamında arama kaydı bulunan binlerce firarinin yakalandığını duyurdu.

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