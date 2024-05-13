Anasayfa Video Galeriler Gündem 81 il ''çember''e alındı: Binlerce gözaltı var 81 il ''çember''e alındı: Binlerce gözaltı var 13 Mayıs 2024 Pazartesi Saat: 08:25 Güncelleme: 13 Mayıs 2024 Pazartesi 08:25 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde düzenlenen 'Çember-18' operasyonları kapsamında arama kaydı bulunan binlerce firarinin yakalandığını duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6641a454172dbcdfef0302d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir dini nikahlı damat dehşeti daha: 1 ölü, 2 yaralı Bir ilimizi sel vurdu; okullar tatil edildi Yolcu uçağında cinsel ilişki rezaleti Apple yeni reklamı için özür diledi Bir ilimizi vuran dev hortum kamerada; yıkıp geçti Sağanak yağış sele döndü; bir ilimiz sular altında Mansur Yavaş'a ABB personelinden Samanyolu şarkısı sürprizi Genç annenin cansız bedeni anneler gününde bulundu Kazada yaralanan genç sedyeden kalkıp doktora saldırdı