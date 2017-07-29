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  3. 29 Temmuz 2017 23:50

81 ilde 32 bin personelle dev uygulama

Polis ve jandarma ekipleri 81 il genelinde 24 bin 661 personelin katılımıyla motosiklet uygulaması gerçekleştirdi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ise, yurt genelinde 7 bin 968 personelin katılımıyla “Türkiye Huzurlu Parklar Uygulaması” yapıldı.

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