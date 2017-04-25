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  3. 25 Nisan 2017 09:50

81 ilde aynı anda

ÇANAKKALE Zaferi'nde tamamı kahramanca şehit düşen 57'nci Alay şehitlerini anmak için Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde aynı anda '57'nci Alay Vefa Yürüyüşü' düzenledi.

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