Anasayfa Video Galeriler Gündem 81 ilde büyük operasyon: Binlerce gözaltı var 81 ilde büyük operasyon: Binlerce gözaltı var 13 Eylül 2024 Cuma Saat: 08:35 Güncelleme: 13 Eylül 2024 Cuma 08:35 81 ilde silah kaçakçılığına yönelik “Mercek-25” operasyonları: 2 bin 738 silah ele geçirildi, 2 bin 459 şüpheli hakkında işlem yapıldı Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66e3cf29b023aa5ba80b6683" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Polise bıçaklı saldırı... Saldırı anı kamerada Gurme ve Gastronomi fuarında metrelerce uzunlukta Türk kebabı şöleni Narin cinayetinde 8 kişi tutuklandı Christoph Daum’un vasiyetiydi; cenazesinde 2 Türkçe şarkı çalındı Uzayda tarihi anlar kamerada: Dünyanın ilk özel uzay yürüyüşü kamerada Çukura düşen vatandaş, cep telefonu sinyali sayesinde kurtarıldı İstanbul'da bina çöktü Suriye'den gelen yorgun mermi Türkiye'de can aldı Türkiye'nin zirvesi Ağrı Dağı'na yılın ilk karı düştü