Anasayfa Video Galeriler Gündem 81 ilde ''Çember'' operasyonu: 4 bin 466 kişi yakalandı 81 ilde ''Çember'' operasyonu: 4 bin 466 kişi yakalandı 12 Temmuz 2024 Cuma Saat: 08:06 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde son 5 günde aranan şahıslara yönelik operasyonlarda 4 bin 466 firarinin yakalandığını duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6690b9dcd6a61d43d30926a7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İETT otobüsü TIR'a çarptı: Yaralılar var Fabrikada korkunç kaza: Kadın işçinin eli koptu 15 dakika yetti: Yaz yağmuru hayatı felç etti İstanbul'da korku dolu gece: 6 katlı bina tahliye edildi Bakan Şimşek önümüzdeki ay için enflasyon beklentisini açıkladı Polat çiftinin duruşma tarihi belli oldu Edirne'de orman yangını Ankara'da iş insanına silahlı saldırı anı kamerada Kısmetse Olur Eslem saldırıya uğradı: Topuklu ayakkabıyla darbettiler