Anasayfa Video Galeriler Gündem 81 ilde dev operasyon: 2 bin 66 gözaltı var 81 ilde dev operasyon: 2 bin 66 gözaltı var 04 Nisan 2024 Perşembe Saat: 08:25 "Aranan şahıslara yönelik” 81 ilde düzenlenen ve 4 gündür devam eden “Çember-16” operasyonlarında, arama kaydı bulunan 2 bin 66 firari yol aramalarında, ev ile iş yerleri baskınlarında ve kimlik kontrollerinde yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/660e39cea593ac17af0b3f33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin yeni yerli otomobili ortaya çıktı Van'da gündüz gerginlik, gece sevinç gösterileri Japonya'da 6,1 büyüklüğünde büyük deprem AK Parti'nin DEM Parti başvurularına ret İşte 29 kişinin hayatını kaybettiği yangının çıkış anı Ankara'da büyük yangın: Alevler geceyi sabaha kadar aydınlattı Yol kapatıp konteynerleri ateşe verdiler Aleyna Tilki ile Serel Yereli deniz sezonunu boğazda böyle açtı Ankara'da büyük yangın: Dumanlar birçok yerden görüldü