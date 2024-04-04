81 ilde dev operasyon: 2 bin 66 gözaltı var

"Aranan şahıslara yönelik” 81 ilde düzenlenen ve 4 gündür devam eden “Çember-16” operasyonlarında, arama kaydı bulunan 2 bin 66 firari yol aramalarında, ev ile iş yerleri baskınlarında ve kimlik kontrollerinde yakalandı.

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