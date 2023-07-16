81 yaşında DGS'ye girdi!

Amasya'da 2 yıllık ilahiyat mezunu olan 81 yaşındaki bir kişi Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) girdi. Aktaş, "Mezara kadar okuyacağım" dedi.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64b4098808e5d372fa4de153" allowfullscreen></iframe>