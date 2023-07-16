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81 yaşında DGS'ye girdi!

Amasya'da 2 yıllık ilahiyat mezunu olan 81 yaşındaki bir kişi Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) girdi. Aktaş, "Mezara kadar okuyacağım" dedi.

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