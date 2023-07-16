Anasayfa Video Galeriler Gündem 81 yaşında DGS'ye girdi! 81 yaşında DGS'ye girdi! 16 Temmuz 2023 Pazar Saat: 18:15 Amasya'da 2 yıllık ilahiyat mezunu olan 81 yaşındaki bir kişi Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) girdi. Aktaş, "Mezara kadar okuyacağım" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64b4098808e5d372fa4de153" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da korkutan yangın Hatay'da orman yangını! Yerleşim yerlerine sıçradı Usta sanatçı Tanju Tuncel son yolculuğuna uğurlandı 1 dakikada 2 milyon liralık hırsızlık! Alarma aldırış etmediler İstanbul'da ölümüne eğlence! Köprüden denize atladılar Mustafa Sarıgül'den sosyal medyayı sallayan zam tepkisi Martı CEO'su Oğuz Alper Öktem'in bu görüntüleri tepki çekti Gökçeada'da büyük yangın! Saatlerdir söndürülemedi Ankara'da dehşete düşüren görüntüler