Anasayfa Video Galeriler Gündem 82 km'lik yolda 96 km ile giden sürücüye 150 bin 600 TL EDS cezası 82 km'lik yolda 96 km ile giden sürücüye 150 bin 600 TL EDS cezası 30 Ocak 2024 Salı Saat: 11:55 Güncelleme: 30 Ocak 2024 Salı 11:55 Antalya'dan Afyonkarahisar'a yaklaşık 288 km'lik yolu araç takası yapmak için giden bir oto galerici EDS üzerinden kendisine kesilen 150 bin 600 TL tutarındaki hız aşım cezası ile şaşkına döndü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65b8b9915b720b830305b233" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Taksici yolcu almadı, ortalık karıştı! Tokat atılan kadın baygınlık geçirdi E-5'te kamyon devrildi; trafik durdu! CHP'den istifa eden isimden canlı yayında olay sözler: ''Sabahtan beri yalan söylüyorsun'' Erdoğan çok kızacak: YRP, AK Parti ile ''ittifak şartları''nı açıkladı Arda Güler attı, Real Madrid yayınladı İstanbul'da kamyon terörü: Sokaktaki araçlara çarpa çarpa ilerledi Bakan Yerlikaya açıkladı: 7 bin 716 gözaltı var! Yine Esenyurt, yine bir yabancı uyruklu, yine aynı iddia Aile dizisi son kez ekranlarda... Final günü geldi