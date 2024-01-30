82 km'lik yolda 96 km ile giden sürücüye 150 bin 600 TL EDS cezası

Antalya'dan Afyonkarahisar'a yaklaşık 288 km'lik yolu araç takası yapmak için giden bir oto galerici EDS üzerinden kendisine kesilen 150 bin 600 TL tutarındaki hız aşım cezası ile şaşkına döndü.

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