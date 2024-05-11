83 milyon TL'lik büyük ikramiyenin çıktığı il belli oldu

5 Mayıs Pazar günü yapılan Süper Loto çekilişinde 83 milyon TL'lik büyük ikramiyenin isabet ettiği kuponun, Aydın'ın Germencik ilçesinde oynandığı öğrenildi.

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