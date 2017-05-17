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  3. 17 Mayıs 2017 12:45

83 yaşında Kuran-ı Kerim öğrendi

Düzce’nin Aydınpınar Köyünde yaşayan 83 yaşındaki Makbule Akpınar, Yetişkin Kuran Kursunda Kur’an-ı Kerim okumayı öğrendi. 83 yaşında olmasına rağmen Kur’an-ı Kerim okumayı öğrenen Makbule Akpınar “Kur’an-ı Kerimle yeniden doğdum” dedi.

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