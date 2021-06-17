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  4. 83 yıl önce sulara gömülmüştü... Gün yüzüne çıkarıldı

83 yıl önce sulara gömülmüştü... Gün yüzüne çıkarıldı

Antalya Konyaaltı sahili açıklarında 1938 yılında batan buğday yüklü Alman bandıralı 'Manissa' adlı kuru yük gemisinden geriye kalan 30 metrelik omurga kısmı, iş makinelerinin yardımıyla çıkartıldı.

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