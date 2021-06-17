Anasayfa Video Galeriler Gündem 83 yıl önce sulara gömülmüştü... Gün yüzüne çıkarıldı 83 yıl önce sulara gömülmüştü... Gün yüzüne çıkarıldı 17 Haziran 2021 Perşembe Saat: 14:00 Antalya Konyaaltı sahili açıklarında 1938 yılında batan buğday yüklü Alman bandıralı 'Manissa' adlı kuru yük gemisinden geriye kalan 30 metrelik omurga kısmı, iş makinelerinin yardımıyla çıkartıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60cb2b581a48e16b0800be67" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Mehdiyim'' deyip elindeki kılıçla sokağı savaş alanına çevirdi! ''Süleyman Soylu ve Mustafa Şentop'un ne konuştuğunu öğrendim'' deyip açıkladı 2 yaşındaki bebeğini camdan atan cani anneden kan donduran ifade Define avcıları ortaya çıkarttı! 24 saat korunuyor Samsun'da sel felaketi: Aracın sel sularına kapıldığı anlar kamerada Zihin okuma gerçek oldu: Fiyatı 50 bin dolar Saldırı görüntüleri ortaya çıktı: ''Bu devlet buraya gelecek!'' Sezgin Baran Korkmaz'ın bulaşık yıkadığı görüntüler olay oldu Trafik canavarı durağa daldı: 1'i çocuk 5 yaralı var