Anasayfa Video Galeriler Gündem 83'lük delikanlı Karadeniz açıklarında gözden kayboluyor; onu gören telefona sarılıyor 83'lük delikanlı Karadeniz açıklarında gözden kayboluyor; onu gören telefona sarılıyor 03 Ağustos 2024 Cumartesi Saat: 10:32 Güncelleme: 03 Ağustos 2024 Cumartesi 10:32 Samsun'da yaşayan 83 yaşındaki Nurettin Topsakal, her gün Karadeniz açıklarında yüzüyor. Denize açıldığını gören vatandaşlar ''biri boğuluyor'' ihbarıyla ekipleri harekete geçiriyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66addcf4e0b844f5aa06b803" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İlaçlama yapılan binada 9 kişi hastanelik oldu ''Abdulhamid Han'' yeni görev yerine ulaştı Midesinde 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı Evinizin altından fay hattı geçiyor mu? Ücretsiz olarak tek tıkla öğrenin Tartıştığı kardeşine acımadı: Sokak ortasında silahla vurdu İran'dan Türkiye'ye getirilmiş: 2 ilde 1.5 ton metamfetamin ele geçirildi Huzurevinde çıkan yangın panik yarattı Sokak ortasında babasını öldürdü Beşiktaş transferi resmen açıkladı