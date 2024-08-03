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  4. 83'lük delikanlı Karadeniz açıklarında gözden kayboluyor; onu gören telefona sarılıyor

83'lük delikanlı Karadeniz açıklarında gözden kayboluyor; onu gören telefona sarılıyor

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Samsun'da yaşayan 83 yaşındaki Nurettin Topsakal, her gün Karadeniz açıklarında yüzüyor. Denize açıldığını gören vatandaşlar ''biri boğuluyor'' ihbarıyla ekipleri harekete geçiriyor.

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