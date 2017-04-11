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  3. 11 Nisan 2017 18:15

87 yaşında ama hâlâ aile bütçesine katkı sağlıyor

Kayseri’de yaşayan 87 yaşındaki Halil Eren, ilerlemiş yaşına rağmen yaptığı kilim ve çantaları satarak aile bütçesine katkıda bulunuyor.

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