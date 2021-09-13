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8Berat Albayrak aylar sonra ortaya çıktı

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden Berat Albayrak, aylar sonra tribün locasında görüntülendi.

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