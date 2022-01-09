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  4. 8'inci kattan düştü! Ölüme 10 metre kala mucizevi kurtuluş!

8'inci kattan düştü! Ölüme 10 metre kala mucizevi kurtuluş!

Bursa'da bir apartmanın 8. katındaki balkonunda dengesini kaybederek düşen genç kadın, zemine çakılmaya 10 metre kala bir balkonun çatısına takılı kalarak hayata tutundu.

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