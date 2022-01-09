Anasayfa Video Galeriler Gündem 8'inci kattan düştü! Ölüme 10 metre kala mucizevi kurtuluş! 8'inci kattan düştü! Ölüme 10 metre kala mucizevi kurtuluş! 09 Ocak 2022 Pazar Saat: 20:15 Bursa'da bir apartmanın 8. katındaki balkonunda dengesini kaybederek düşen genç kadın, zemine çakılmaya 10 metre kala bir balkonun çatısına takılı kalarak hayata tutundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61db184194a36a5e0a7ce393" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Köpeğine saldıran sokak köpeğini böyle bıçakladı Bakan açıkladı: Doğal gaz yardımı için tarih belli oldu Yine okul yine dayak skandalı! Sınıfta tekme tokat dövdü Kur korumalı TL mevduat sisteminin fikir babası ortaya çıktı Kabataş Erkek Lisesi'nde Atatürk posterini parçaladılar! MEB harekete geçti Gezi teknelerinin üzerine kaya düştü: 7 ölü Marmaris dolu yağışıyla beyaza büründü Yol isteyen ambulansa ''gebersin'' diye bağıran temizlik personeline soruşturma Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Karaismailoğlu'na yolsuzluk suçlaması! Canlı yayın karıştı