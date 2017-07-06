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  3. 06 Temmuz 2017 23:15

9 aylık hamile kadına tecavüz edip yanındaki 10 aylık bebeğini öldürdüler

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde 9 aylık hamile kadına tecavüz ettikten sonra yanındaki 10 aylık bebeğini öldüren şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

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