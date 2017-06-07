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  3. 07 Haziran 2017 10:45

9 evin su saatini çalan hırsız yakalandı

Adana'da aynı gün içinde 9 ayrı evden 9 su saati çalan zanlı, polisin yaptığı operasyonla yakalandı.

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Atatürk Havalimanına yeni güvenlik önlemleri
Atatürk Havalimanına yeni güvenlik önlemleri
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Parlamento çevresindeki panik kamerada
Parlamento çevresindeki panik kamerada
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Taksimde nostaljik tramvayın rayları döşenmeye başlandı
Taksimde nostaljik tramvayın rayları döşenmeye başlandı
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İran Parlamentosuna silahlı saldırı: 1 ölü
İran Parlamentosuna silahlı saldırı: 1 ölü
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Teravihe giden kadınlara otomobil çarptı: 1i ağır 3 yaralı
Teravihe giden kadınlara otomobil çarptı: 1i ağır 3 yaralı
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Patenli gençlerin E-5te tehlikeli yolculuğu
Patenli gençlerin E-5te tehlikeli yolculuğu