Anasayfa Video Galeriler Gündem 9 ilde dev operasyon: 45 gözaltı var! 9 ilde dev operasyon: 45 gözaltı var! 28 Aralık 2022 Çarşamba Saat: 12:20 Adana merkezli 9 ilde internet üzerinden sahte ilanla dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 45 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63ac0a5c1ce58b7f1115f0b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sahibinin elinden kaçan köpek çocuğa böyle saldırdı! Ozan Doğulu ve sevgilisinin boy farkı olay oldu Çöller ülkesi Suudi Arabistan’a kar yağdı! Canlı yayında sinirler gerildi! Müge Anlı ağladı, Rahmi Özkan yüzüne tükürdü Konserve balıktan da mikroplastik çıktı HaberTürk'te Kübra Par'dan Ahmet Davuoğlu'na ''Bahçeli'' müdahalesi Türk-İş Başkanı canlı yayında kendisini böyle savundu İstanbul'da vahşet! Diri diri yakarak öldürdüler İstanbul'da 20 katlı binada yangın paniği