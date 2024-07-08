Anasayfa Video Galeriler Gündem 9 katlı bina alev alev yandı 9 katlı bina alev alev yandı 08 Temmuz 2024 Pazartesi Saat: 07:21 Güncelleme: 08 Temmuz 2024 Pazartesi 07:21 Batman'da 9 katlı binanın teras katında yangın çıktı. Yangında alevlerin sıçradığı 4 daire kullanılamaz hale geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/668b69472ccb2b98a805a943" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çiftçi kavurucu sıcağa karşı çözümü buldu Sürücülerin yol kavgası zincirleme kazaya yol açtı: Yaralılar var 13 ilde ''sapık'' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var İzmir için felaket uyarısı: Önlem alınmazsa sular altında kalacak Antalya'da bir binada kötü koku şikayeti üzerine olay yerine gelen ekipler, dairede ikamet eden kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Antalya'da 41 derece görüldü, sahiller bile boş kaldı Göbeklitepe'nin yakınlarında korkutan yangın Dua Lipa'nın konserinde etek fora İstanbul'da restorana silahlı saldırı: 1 ağır yaralı