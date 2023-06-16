Anasayfa Video Galeriler Gündem 9 kişinin öldüğü arazi kavgasında şok detaylar! 9 kişinin öldüğü arazi kavgasında şok detaylar! 16 Haziran 2023 Cuma Saat: 13:45 Diyarbakır'da 9 kişinin hayatını kaybettiği arazi kavgasıyla ilgili 5 kişi gözaltına alındı, 11 şüpheli ise aranıyor. Öte yandan kanlı kavgaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/648c3d4a45c4080419395253" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan: İstanbul'u Fetret Devri’nden hep beraber çıkartacağız Evin banyosuna giren yılanla burun buruna geldi! O anlar kamerada İnsanlara şifa, hayvanlara yem olan mucize bitki! Sadece bir ilde yetişiyor Başkent'te böcek ilacı faciası: 2 ölü, 5 yaralı Depremzede aile uyandığında hayatının ikinci şokunu yaşadı ''Geçersiz oy attım'' diyen Abdüllatif Şener fena yakalandı Dev anakonda paniği! Ağaçtaki yılanı görenler dehşete kapıldı İstanbul'da 96 düzensiz göçmen yakalandı Panathinaikos-Olympiakos maçında büyük olay- Meşaleler, patlayıcılar derbiye damgasını vurdu