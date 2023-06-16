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  4. 9 kişinin öldüğü arazi kavgasında şok detaylar!

9 kişinin öldüğü arazi kavgasında şok detaylar!

Diyarbakır'da 9 kişinin hayatını kaybettiği arazi kavgasıyla ilgili 5 kişi gözaltına alındı, 11 şüpheli ise aranıyor. Öte yandan kanlı kavgaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

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