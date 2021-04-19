Anasayfa Video Galeriler Gündem 9 terörist etkisiz hale getirildi 9 terörist etkisiz hale getirildi 19 Nisan 2021 Pazartesi Saat: 10:31 Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 9 PKK'lı terörist, hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/607d31c03de6604288005303" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Köylerden geriye sadece bu kaldı Maske zorunluluğunun kalktığı İsrail’de halk plajlara akın etti Times Meydanı'nda deste deste para dağıttı Annesinin eski eşini sokak ortasında öldürdü! Kan donduran görüntüler Polis koronavirüs baskınında tuvalet kağıdını görünce ne yapacağını şaşırdı Sürücüsüz giden Tesla kaza yaptı: 2 ölü! Dehşet anları kamerada! Ölüme böyle gitti 58 saatlik kısıtlama sonrası İstanbul trafiğinde şaşırtan görüntü Camdaki Kız'da yeni fragman geldi; diziye katılan isim belli oldu