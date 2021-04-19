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9 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 9 PKK'lı terörist, hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

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