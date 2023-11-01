9 yaşındaki çocuğa biber gazıyla saldırı

Bursa'da sokakta oturan ve üzerinde Trabzonspor forması olan 9 yaşındaki bir çocuk bisikletiyle ilerleyen bir kişinin önce hakaretlerine ardından biber gazlı saldırısına uğradı.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65420229c88dc21d652c8a83" allowfullscreen></iframe>