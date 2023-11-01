Anasayfa Video Galeriler Gündem 9 yaşındaki çocuğa biber gazıyla saldırı 9 yaşındaki çocuğa biber gazıyla saldırı 01 Kasım 2023 Çarşamba Saat: 10:45 Bursa'da sokakta oturan ve üzerinde Trabzonspor forması olan 9 yaşındaki bir çocuk bisikletiyle ilerleyen bir kişinin önce hakaretlerine ardından biber gazlı saldırısına uğradı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65420229c88dc21d652c8a83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 2 tıp öğrencisi, eğitim gördükleri üniversitede temizlik personeli olarak görev yapıyor Bir dev operasyon daha: Yüzlerce kaçak göçmen yakalandı Aile dizisinden Dilan-Engin Polat çiftine göndermesi Biden Hz. Muhammed’e ait bir hadisi okudu Dilan Polat’ın gözaltına alınmadan önceki son paylaşımı olay oldu Sınıfta öğretmen şiddeti kamerada: ''Tekrar döver diye korktum'' Dilan Polat ve Engin Polat çifti gözaltında Erdoğan, yeni kredi ve burs miktarını açıkladı İsrail yine mülteci kampını daha vurdu: Çok sayıda ölü var