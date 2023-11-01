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9 yaşındaki çocuğa biber gazıyla saldırı

Bursa'da sokakta oturan ve üzerinde Trabzonspor forması olan 9 yaşındaki bir çocuk bisikletiyle ilerleyen bir kişinin önce hakaretlerine ardından biber gazlı saldırısına uğradı.

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