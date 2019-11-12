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  3. 12 Kasım 2019 14:20

9 yaşındaki çocuğun tam 397 suç kaydı çıktı

İstanbul'un Maltepe ilçesinde artan kapkaç, yankesicilik ve hırsızlık suçlarının ardından düzenlenen operasyonda 9 yaşındaki bir çocuk gözaltına alındı. Gözaltına alınan 9 yaşındaki çocuğun tam 397 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

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