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  3. 11 Şubat 2020 23:05

9 yaşındaki çocuk evinde ölü bulundu !

Bursa'da 9 yaşındaki Suriyeli bir çocuk evinde ölü bulundu. Çocuğun vücudunda yanık ve kesik izleri olduğu belirlendi.

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Ferhat Tunç'tan Mustafa Yıldızdoğan'a ''çalıntı'' suçlaması
Ferhat Tunç'tan Mustafa Yıldızdoğan'a ''çalıntı'' suçlaması
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İstanbul'da babası ve amcasının ölüme görütdüğü 17 yaşındaki kız kurtarıldı!
İstanbul'da babası ve amcasının ölüme görütdüğü 17 yaşındaki kız kurtarıldı!
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Kılıçdaroğlu: Bilal'e anlatır gibi anlatıyorum, FETÖ'nün siyasi ayağı...
Kılıçdaroğlu: Bilal'e anlatır gibi anlatıyorum, FETÖ'nün siyasi ayağı...
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İstanbul'da otobüste öpüşen çifte tepki çeken müdahale
İstanbul'da otobüste öpüşen çifte tepki çeken müdahale
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İdlib'de Esad rejimine ait helikopter düşürüldü
İdlib'de Esad rejimine ait helikopter düşürüldü
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Sevgilisinin vurduğu genç kadının dehşet anları kamerada
Sevgilisinin vurduğu genç kadının dehşet anları kamerada
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