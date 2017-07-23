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  3. 23 Temmuz 2017 15:50

9 yaşındaki çocuk geceyi uçurumun kenarında uyuyarak geçirmiş

Uludağ’da dün akşam saatlerinde kaybolan ve 18 saat sonra bulunan 9 yaşındaki Katarlı çocuğun, geceyi ormanda uçurumun kenarında uyuyarak geçirdiği öğrenildi.

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