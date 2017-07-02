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  3. 02 Temmuz 2017 15:45

9 yaşındaki çocuk silahla oynarken 4 yaşındaki kuzenini vurdu

Konya'da 9 yaşındaki çocuk, yerde bulduğu silahla oynarken kazayla 4 yaşındaki kuzenini vurdu.

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Antalyada hava sıcaklığı son 88 yılın rekorunu kırdı
Antalyada hava sıcaklığı son 88 yılın rekorunu kırdı
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Taksim Gezi Parkı yaya giriş ve çıkışına kapatıldı
Taksim Gezi Parkı yaya giriş ve çıkışına kapatıldı
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Otomobilden teyp çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı
Otomobilden teyp çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı
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Skorsky pilotu helikopterle Mehmetçiği selamladı
Skorsky pilotu helikopterle Mehmetçiği selamladı
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Yarış esnasında aracı yanan ünlü rallici Burcu Çetinkaya Bucak o anları anlattı
Yarış esnasında aracı yanan ünlü rallici Burcu Çetinkaya Bucak o anları anlattı
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Her şey 5 dakika içinde oldu
Her şey 5 dakika içinde oldu