Anasayfa Video Galeriler Gündem 9 yaşındaki kız çocuğunun katledildiği ev kundaklandı 9 yaşındaki kız çocuğunun katledildiği ev kundaklandı 08 Nisan 2023 Cumartesi Saat: 11:55 Kilis'te, 9 yaşındaki Gina Mercimek'in boynuna briket bağlanmış halde bir evin bahçesindeki su kuyusunda ölü bulunduğu ev, kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslarca kundaklandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64312c0b713fc0417e064297" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''75 kilometrelik fay 7.2 büyüklüğünde deprem üretecek'' Nisan ayında kar sürprizi! O ilimiz yeni güne bembeyaz başladı Oto galerisi değil, deprem mezarlığı galerisi! Evin içinden geçen fay hattı, evi ikiye böldü Fatih Portakal'dan AK Partili milletvekili taklidi Gülersen Kaybedersin'deki ''hükümet'' sorusu sosyal medyada gündem oldu Mansur Yavaş'tan gençlere: Şimdi çıkarın telefonlarınızı HÜDA-PAR ''evlilik dışı ilişkilere'' savaş açtı HÜDA-PAR ''evlilik dışı ilişkilere'' savaş açtı: ''Sapıklıktır''