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9 yaşındaki kız çocuğunun katledildiği ev kundaklandı

Kilis'te, 9 yaşındaki Gina Mercimek'in boynuna briket bağlanmış halde bir evin bahçesindeki su kuyusunda ölü bulunduğu ev, kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslarca kundaklandı.

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