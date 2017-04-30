CANLI MAÇ KADER MAÇI ! BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ / KADROLAR BELLİ OLDU !
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  3. 30 Nisan 2017 17:20

9 yıldır güneşi göremiyor

Ağrı’nın Hamur ilçesine bağlı Aşağı Gözlüce köyünde oturan 14 yaşındaki Semanur Tavkaş, 9 yıldır güneşi görmeden hayatına devam ediyor.

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Zonguldak Limanı'nda antitank füze parçaları ele geçirildi!
Zonguldak Limanı'nda antitank füze parçaları ele geçirildi!
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Denizi ilk kez gördüler, İstanbul Boğazı'na hayran kaldılar
Denizi ilk kez gördüler, İstanbul Boğazı'na hayran kaldılar
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Beşiktaş 2. Uluslararası Bahar ve Şiir Festivali başladı
Beşiktaş 2. Uluslararası Bahar ve Şiir Festivali başladı
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Beşiktaş 2. Uluslararası Bahar ve Şiir Festivali başladı
Beşiktaş 2. Uluslararası Bahar ve Şiir Festivali başladı
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İsrail polisinden açlık grevindeki esirlere destek gösterisine müdahale
İsrail polisinden açlık grevindeki esirlere destek gösterisine müdahale
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O öğrencilere 46’şar yıl hapis istemi!
O öğrencilere 46’şar yıl hapis istemi!