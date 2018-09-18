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  3. 18 Eylül 2018 23:20

9 YPG’li terörist tutuklandı

Zeytin Dalı Harekatı’nda 2 askerin şehit edilmesi olayına karışan 9 YPG/PKK’lı terörist tutuklandı. ’Zeytin Dalı Harekatında, Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı’nı şehit edilmesi olayına karışan 9 terörist adliyeye sevk edildi. Hatay Adliyesine getirilen 9 terörist sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı. (İHA)

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