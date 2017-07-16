  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 16 Temmuz 2017 01:45

90 bin camide sala okundu

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde, saat 00.13'ü gösterdiğinde Türkiye'nin 81 ilindeki 90 bin camide salalar okundu.

Video Galeri
Atatürk Havalimanında çadırlı demokrasi nöbeti
Atatürk Havalimanında çadırlı demokrasi nöbeti
Video Galeri
Ellerinde bayrak minareye çıktılar, selaya eşlik ettiler
Ellerinde bayrak minareye çıktılar, selaya eşlik ettiler
Video Galeri
İzmirliler sokağa döküldü
İzmirliler sokağa döküldü
Video Galeri
Şehitler Köprüsünde şehitler için gökyüzüne yansıtılan ışık havadan görüntülendi
Şehitler Köprüsünde şehitler için gökyüzüne yansıtılan ışık havadan görüntülendi
Video Galeri
Erdoğan: FETÖcülere tek tip elbise giydirilecek
Erdoğan: FETÖcülere tek tip elbise giydirilecek
Video Galeri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehitler Anıtının açılışını yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehitler Anıtının açılışını yaptı