90 milyon yaşındaki fosiller Türkiye'de...

Ukrayna’da maden işletmeciliği yapan Bitlisli Enver Yücel, Türkiye’ye dönünce 30 ile 90 milyon yıl yaşında olan taşlarını da beraberinde getirdi. Milyonlarca yıllık taşların içerisindeki fosiller dikkat çekti.

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