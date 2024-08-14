Anasayfa Video Galeriler Gündem 90 milyon yaşındaki fosiller Türkiye'de... 90 milyon yaşındaki fosiller Türkiye'de... 14 Ağustos 2024 Çarşamba Saat: 10:01 Güncelleme: 14 Ağustos 2024 Çarşamba 10:01 Ukrayna’da maden işletmeciliği yapan Bitlisli Enver Yücel, Türkiye’ye dönünce 30 ile 90 milyon yıl yaşında olan taşlarını da beraberinde getirdi. Milyonlarca yıllık taşların içerisindeki fosiller dikkat çekti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66bc5659dfb7d8111e0ad963" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Marmaray'da kıyamet koptu: Tekmeler, yumruklar havalarda uçuştu 59 ilde dev operasyon: Yüzlerce gözaltı var Hobi bahçeleri için karar verildi: Hepsi yıkılacak Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 11 yaralı Mourinho'dan maç sonrası ilginç açıklama: ''Başım belaya girebilir'' İzmir'de peş peşe orman yangınları Şehir hastanesi inşaatında göçük: Çok sayıda yaralı var Yanlış sünnet bir çocuğun hayatını kabusa çevirdi Yine Ankara, yine Altındağ, yine köpek ölümleri: 5 köpek ölü bulundu