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90 milyon yaşındaki fosiller Türkiye'de...

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Ukrayna’da maden işletmeciliği yapan Bitlisli Enver Yücel, Türkiye’ye dönünce 30 ile 90 milyon yıl yaşında olan taşlarını da beraberinde getirdi. Milyonlarca yıllık taşların içerisindeki fosiller dikkat çekti.

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