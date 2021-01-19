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  3. 19 Ocak 2021 17:55

90 yaş ve üzeri vatandaşlara evlerinde aşılama

Aşılama programının birinci aşamasının ikinci adımına geçildi. Bugünden itibaren huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlarla onların bakımından sorumlu kişiler aşılanmaya başlandı. Ayrıca 90 yaş üzeri vatandaşların aşılanması da evlerinde yapılıyor.

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